Il giornale più antico del mondo dice addio alla carta, il Wiener Zeitung nato nel 1703 resta solo on line

Il giornale più antico del mondo ha stampato la sua ultima edizione cartacea dopo 320 anni di pubblicazioni. Sopravvissuto a dieci imperatori e dodici presidenti il Wiener Zeitung, un quotidiano con sede a Vienna, l'edizione cartacea non ce l'ha fatta a restare sostenibile, con l'aumento dei costi fissi e la diminuzione in picchiata dei lettori e della raccolta pubblicitaria. L'editore ha così deciso di non stampare più il quotidiano, lasciando solo il prodotto on line, sul sito con l'obiettivo di distribuire una edizione cartacea a cadenza mensile. Il giornale aveva iniziato a pubblicare nell'agosto 1703.

Nel 1768 diede notizia ai propri lettori di un concerto particolare, avente come protagonista un bambino di 12 anni «particolarmente talentuoso».

Il suo nome era Wolfgang Amadeus Mozart. Quando l'Austria fu sconfitta nella prima guerra mondiale, il giornale pubblicò un'edizione speciale con la lettera di abdicazione dell'ultimo imperatore asburgico, il Kaiser Karl.

Nella sua ultima edizione cartacea ha pubblicato un editoriale che giudica negativamente la nuova legge sulle inserzioni pubblicitarie voluta dal governo che di fatto ha posto fine alla sua tiratura. «Non è stata una misura tempestiva per il giornalismo di qualità, considerando che su un numero crescente di piattaforme i contenuti seri si rincorrono con notizie false, video di gatti e teorie del complotto».

Ad aprile la sua distribuzione contava 20.000 copie giornaliere, anche se il numero raddoppiava nei fine settimana. Durante i suoi tre secoli di vita il giornale ha avuto solo una pausa forzata. Dopo che l'Austria fu incorporata alla Germania di Hitler: il giornale fu chiuso dai nazisti nel 1939. Nel 1945 ricominciò a stampare.

Il titolo di giornale più antico del mondo è conteso con la Gazzetta di Mantova, pubblicata per la prima volta nel 1664. Mentre la London Gazette, gazzetta ufficiale del governo britannico che non riporta le notizie, risale al 1665.