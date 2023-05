Musica ed inclusione protagonisti con il "Concerto di Primavera"

Musica ed inclusione. Il "Concerto di Primavera" della cooperativa sociale "iCare" e della Caritas diocesana ha portato sul palco di Casa Santa Rita a Cerreto Sannita i protagonisti del laboratorio musicale nato per favorire processi educativi anche di carattere intergenerazionale in un luogo inclusivo e accogliente.

Così in 25 tra bambini, ragazzi e giovani con disabilità si sono esibiti alla presenza del vescovo della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti monsignor Giuseppe Mazzafaro cimentandosi in brani di Mozart e Čajkovskij, Weller e Freddie Mercury.

Il progetto del laboratorio di "iCare" ed il tema della musica come mezzo per l’inclusione saranno adesso raccontati dalla vicepresidente della cooperativa diocesana Rosaria Vecchi lunedì prossimo a Benevento, presso l'auditorium "San Vittorino", in occasione della tavola rotonda promossa dal Conservatorio "Nicola Sala" nell'ambito dell'iniziativa "La music@ per l'inclusione".