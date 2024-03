Gymnasium Scafati, alla Scandone il trofeo nazionale di Salvamento: buoni risultati per le società campane

Il 17 marzo il Centro Federale di Napoli Felice Scandone è diventato palcoscenico del Trofeo Gymnasium Scafati di nuoto per Salvamento, valido per la classifica nazionale per società. La manifestazione ha visto partecipare atleti da tutta Italia, da nord a sud, per un totale di 25 squadre iscritte sia nelle rappresentative assoluti che esordienti. La classifica per società della manifestazione ha visto trionfare nella categoria assoluti la SA-FA 2000 ssd di Torino seguita dalla Rosetana Nuoto. A salire sul terzo gradino del podio è il Circolo Nautico Posillipo, allenato dal tecnico Gianpaolo Longobardo, unica squadra campana in top 3.

Quinto e sesto posto raggiunti dal Play Off e dall'Olimpic Nuoto Napoli, rispettivamente allenati da Dario Furno e Francesco Felaco. I risultati del trofeo Gymnasium confermano quanto il salvamento campano punti ad alti livelli, confermati dal record del mondo siglato ai campionati nazionali di Riccione nel 200 m ostacoli dalla rappresentativa de Il Gabbiano Napoli, allenata da Mariano Carpentieri. Con 300 atleti iscritti, gareggianti in quasi tutte le gare in programma, il risultato è stato una manifestazione che aspira a diventare un grande punto di riferimento per il nuoto per Salvamento nazionale, soprattutto in vista dei campionati nazionali.

La classifica delle società, in continuo aggiornamento, ha confermato quanto Napoli (e la Campania) sia in grado di imporre la propria presenza anche in contesti che puntano al nazionale e all'internazionale.