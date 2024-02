Vola il Gabbiano, record del mondo nel Salvamento

Piccoli gabbiani volano. Spiccano il volo verso l'infinito. Obiettivo salvare vite umane attraverso il nuoto perché il Gabbiano Napoli che ha nella piscina di Volla il suo quartier generale sta diventando un punto di riferimento nazionale per la disciplina che in Campania conta diciotto società e tantissimi tesserati che hanno un futuro roseo. Il termometro i criteria giovanili primaverili lifesaving di Riccione.

Venticinque atleti in squadra per il Gabbiano e più della metà medagliati con la ciliegina del record europeo e mondiale youth della staffetta ostacoli in 1'41"19. Pasquale Chiarello, Kevin Cerbone, Kristian Plament Miletiev e Giovanni Mastrorilli i ragazzi che hanno piazzato il limite mondiale con una amarezza che fa parte di una contraddizione, ed un dibattito, tutto italiano: vale a dire che fino a 18 anni un atleta nato in Italia, cresciuto in Italia ma di genitori, e nazionalità, estera, non può neé vestire la maglia azzurra né veder riconosciuti i risultati nazionali.

Morale, il record mondiale ed europeo dei quattro gabbiani non può essere omologato come italiano perché Kristian, oggi bulgaro, dovrà aspettare altri due anni per avere il passaporto italiano nonostante sia napoletano e parli napoletano. Il segreto del Gabbiano è una scuola nuota fortissima, guidata da Marco Sarti ed una sezione salvamento con Marco Carpentieri nata da un anno e che ha già unito la tecnica del nuoto a quella del salvamento dell'ex nazionale azzurro.

«I ragazzi - racconta Carpentieri - sono stati eccezionali. Ma quello che più conta, forse, sono i dodicenni e tredicenni che hanno fatto risultato per cui abbiamo un futuro ben solido. Significa che possiamo programmare per il futuro». Lello Viscardi è il presidente del Gabbiano:«La nostra storia sportiva ci ha permesso di rimanere aperti durante il covid. Questo ha fatto sì che anche altre società si appoggiassero da noi. Abbiamo una scuola nuoto molto salda, il Salvamento è la logica conseguenza di una disciplina che ha delle eccellenze tecniche dal punto di vista dei ragazzi e degli allenatori». Oggi un punto di riferimento forte di 250 tesserati e 1500 utenti. Se si unisce la forza della scuola nuoto alla tecnica di Carpentieri ecco il volo del Gabbiano.«Il Salvamento - racconta il presidente del comitato regionale Alfonso Abbate - è ben radicato in Campania con 18 società e conferiamo i brevetti per lavorare in piscina e Spiaggia come assistenza ai bagnanti.

La Campania è tra le regioni leader; per fare le nostre gare regionali arrivano anche da Lazio e Abruzzo questo significa ottima organizzazione che può lottare alla pari con i mostri sacri romani o lombardi o piemontesi. Agli ultimi campionati italiani di Riccione sono stati tantissimi i ragazzi che hanno vinto medaglie, soprattutto giovani. A disposizione di un modimento che guarda al futuro ma ha una base moto solida».

CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA DI NUOTO PER SALVAMENTO

Esordienti A:

Serena Conte (Playoff) oro 100mt manichino pinne torpedo; argento 100 metri manichino con pinne

Giuseppe Acanfora (Playoff) oro Super lifesaver

Ciro De Simone (Gym Sport Scafati) bronzo manichino pinne torpedo

Ragazzi:

Sara Lubrano (Playoff) oro Super Lifesaver, oro manichino pinne torpedo, bronzo super lifesaver

Antonio Conte (Playoff) bronzo Super Lifesaver

Mario Di Guida (Playoff) bronzo Super Lifesaver

Aldo Nuziale (Playoff) bronzo 100mt manichino con pinne

Francesco Esposito (Gabbiano) oro Super Lifesaver, argento misto Lifesaver, argento 100 mt percorso misto, argento trasporto manichino, bronzo nuoto con ostacoli

Federico Conte (Gabbiano) oro percorso misto, argento nuoto con ostacoli, argento manichino pinne torpedo, bronzo trasporto manichino

Giovanni Francesco Petrillo (Gabbiano) oro percorso misto, argento nuoto con ostacoli, bronzo trasporto manichino

Fabrizio Falanga (Gym Sport Scafati) bronzo Super Lifesaver

Antonio Garofalo (Rari Nantes Campania) argento nuoto con ostacoli

Staffette

Playoff (Contea, D'Alessio, Cariello, Nuziale) bronzo 4x25 manichino

Playoff (Nardiello, Lubrano, Nuziale, D'Alesio) bronzo x50 Lifesaver mista

Juniores

Giovanni Mastrolilli (Gabbiano), oro nuoto con ostacoli, Super Life Saver, argento misto Life Saver, manichino pinne torpedo

Kevin Cerbone (Gabbiano) oro nuoto con ostacoli, argento trasporto manichino, oro percorso misto

Pasquale Chiariello (Gabbiano), bronzo nuoto con ostacoli

Arianna Tammaro (Gabbiano) argento Percorso misto, bronzo trasporto manichino

Staffette

Rari Nantes Campania (Garofalo, Ragosto, Barba, Setaro) oro 4x50 ostacoli maschile

Gabbiano (Chiariello, Cerbone, Mastrolilli, Mileriev) oro 4x560 mista maschile

Gabbiano (Chiariello, Mastrolilli, Miletiev, Cerbone) argento 4x25 manichino maschile

Gabbiano (Petrillo, Tammaro, Fiorellino, Tammaro) bronzo 4x50 ostacoli femminile

Cadetti

Gaetano Lubrano Lobianco (Cn Posillipo) argento manichino pinne e torpedo

Alessandro Volpe (Playoff) bronzo misto Life Saver

Senior

Gabriel Christian Cipriano (Posillipo) argento Misto Life Saver

Staffetta

Posillipo (Cipriano, Barile, Lubrano, Cirillo) argento 4x25 manichino