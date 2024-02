Gli Europei giovanili di scherma alla Bit di Milano

È stato incentrato sul Sud Italia il focus dell’ultima giornata di eventi della Federazione Italiana Scherma alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. In particolare sulla città di Napoli, prossima ad ospitare dal 22 al 29 febbraio il campionato europeo Cadetti e Giovani.

Al meeting è intervenuto l’olimpionico Sandro Cuomo, che coordina il comitato organizzatore dell’Europeo Cadetti e Giovani 2024: «C’è un nuovo Paese affiliato alla Confederazione Europea e torneranno in gara anche gli atleti russi in veste neutrale, senza bandiera né inno. Prevediamo dunque una partecipazione superiore rispetto all’ultima edizione svolta a Tallinn e stiamo lavorando per accogliere al meglio tutte le delegazioni - ha affermato e proseguito la medaglia d’oro di Atlanta 1996 - Ci sarà un impatto importante per Napoli che inaugurerà così il suo percorso di eventi come Capitale europea dello Sport 2026 e lo farà con il primo appuntamento internazionale in ambito schermistico, che rappresenta per noi una grande responsabilità e al contempo un’opportunità altrettanto importante che vogliamo cogliere. Tutto questo è stato possibile anche grazie al supporto delle istituzioni che hanno inteso perfettamente il senso e la potenzialità di questa sfida per tutto il territorio».

Con Sandro Cuomo, sul palco della BIT l’ecosystem manager Chiara Tuccillo ha anticipato alcuni degli approfondimenti che accompagneranno l’evento partenopeo, in particolare sul tema della sostenibilità «da intendere non soltanto come rispetto per l’ambiente ma come un sistema di valori che è alla base dello sport ed è fondamentale per la crescita dei giovani che saranno i grandi protagonisti di questo evento».