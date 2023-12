Doppietta di bronzo per Rossana Pasquino in Coppa del Mondo

Doppietta di bronzo. Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica brilla ancora una volta il talento di Rossana Pasquino in pedana. A Nakhon Ratchasima arriva l’ennesima conferma per la schermitrice classe 1982 ormai inserita in pianta stabile e a pieno titolo tra le migliori atlete del panorama mondiale.

Mai a mani vuote. In Thailandia la professoressa federiciana chiude definitivamente il suo 2023 agonistico, distinguendosi nella sciabola e nella spada categoria B.

Una duplice affermazione in campo internazionale, che consacra l’impegno costante al cospetto di quotate avversarie.

Due giornate intense e altrettante volte a podio. Negli ottavi Pasquino ha superato la cinese Kang (15-13) in un match durissimo e avvincente. Netta l’affermazione nei quarti sull’ucraina Doloh (15-6). L’azzurra delle Fiamme Oro si è fermata solo in semifinale, perdendo (15-10) contro la cinese Xiao, risultata vincitrice della gara.

Bis di bronzo. Dopo il terzo posto nella sciabola, Pasquino conquista nuovamente il terzo gradino del podio nella spada categoria B. Negli ottavi si impone sulla britannica Moore (15-4). Nei quarti prevale sulla cinese Ao (15-11). Lo stop è arrivato in semifinale (15-13) con la cinese Xiao, al termine di un match combattutissimo.

Con il pass già in tasca per Parigi 2024, Pasquino non si ferma. «Ancora due bronzi dopo il Mondiale di Terni. Cambiano le avversarie ma il risultato non muta», tiene a precisare la plurititolata campionessa, che si allena con Dino Meglio e Francesca Boscarelli presso l’Accademia Olimpica Beneventana Maestro Antonio Furno e con Sandro Cuomo e Antonio Iannaccone presso il Club Schermistico Partenopeo.

«Certo avrei preferito salire ancora, ma vista la presenza praticamente di quasi tutte, è stata una gara abbastanza tosta», riferisce sincera. «Sono felice in vista di Parigi. Insomma, sono contenta», ammette Rossana. «E’ stata una trasferta insolita, lontanissima e stancante. Continuo a macinare punti e va bene così, perché ogni volta imparo cose nuove», osserva l’atleta delle Fiamme Oro. Arrivederci 2023. «Se ne riparlerà a gennaio 2024 nell’ultima prova di Coppa del Mondo a Cardiff», conclude Pasquino. E poi scatterà il conto alla rovescia verso le Paralimpiadi in Francia.