Caserta in vetrina a Milano. E fa la sua bella figura con i suoi beni monumentali ma anche con le manifestazioni e le proposte turistico-culturali. "Un'Estate da Re", "Un'Estate da BelvedeRe", "Settembre al Borgo", "Un Borgo di Libri", "Comunalia" sono le manifestazioni presentate ieri, nel corso di una conferenza stampa, nello stand della Regione Campania, alla Borsa internazionale del turismo. Un filone, quello culturale, che, accanto all'enogastronomico, è il più attrattivo per Caserta e la sua provincia, atteso che, come è stato detto nel corso dell'incontro, la città della Reggia è, dal punto di vista del turismo culturale, seconda in Campania solo a Napoli.

APPROFONDIMENTI Ecomostri sulla spiaggia, scattano cinque sequestri Viaggi da incubo sulla Benevento-Caserta-Roma, i pendolari: basta Volantini e verdura in dono: «Rilancio, no a speculazioni»

«Quest'anno al padiglione della Regione Campania della Bit la città di Caserta ha avuto uno spazio molto importante, a testimonianza che è cresciuta notevolmente l'offerta turistica e culturale negli ultimi anni. Abbiamo portato all'attenzione di una platea internazionale lo straordinario patrimonio artistico-culturale della nostra città, e l'eccellente programma di eventi che caratterizzerà il 2024», hanno sottolineato il sindaco Carlo Marino e il suo vice e assessore agli Eventi, Emiliano Casale, a Milano con l'ideatore e direttore di "Un Borgo di Libri", Luigi Ferraiuolo, che nell'occasione hanno dialogato con l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci.

«La presenza da protagonisti alla Bit di Milano ha aggiunto Casale è frutto di un lungo percorso compiuto assieme ai componenti del Tavolo per il turismo, che sta per raggiungere importanti risultati. Presto entrerà in vigore il contributo di soggiorno, che ci consentirà di reinvestire risorse sull'accoglienza turistica, sul decoro urbano e sull'erogazione di servizi innovativi per i turisti. Dal 2017 siamo cresciuti moltissimo: come Comune abbiamo organizzato tanti eventi, a partire da "Settembre al Borgo", riproposto e riportato in auge con i finanziamenti della Regione e con la scelta di Enzo Avitabile direttore artistico. All'interno di questa storica rassegna è stato inserito anche "Un Borgo di Libri", che sta crescendo sempre di più. Senza dimenticare i grandi eventi che si svolgono al Belvedere di San Leucio e la novità degli spettacoli musicali in piazza Carlo di Borbone». Un programma che, peraltro, ha destato l'attenzione di Marisa Laurito che, con un inatteso fuoriprogramma, ha manifestato il suo apprezzamento per gli eventi presentati da Caserta.

Insomma, Caserta sembrerebbe crescere nella considerazione del pubblico e degli operatori del settore. «La nostra città rispecchia il trend positivo di crescita per quanto attiene il settore turismo - dice Salvatore Petrella, presidente provinciale di Confesercenti - non a caso domenica, nella giornata ad ingresso gratuito ai musei, la Reggia ha registrato 13mila presenze. Un andamento positivo che è da richiamo anche per gli altri siti e monumenti del capoluogo e della provincia. Riteniamo che la Bit sia un'importante occasione di promozione dell'intero comparto turistico locale, una interessante vetrina attraverso la quale Caserta può presentare i propri siti, i prodotti di eccellenza e la cultura del territorio fatta di una buona accoglienza nelle strutture ricettive».

Così Maria Russo, coordinatrice di Confcommercio Caserta: «La nostra presenza con il gruppo Federalberghi alla Bit ha dato l'avvio al nuovo progetto di marketing territoriale "Caserta reale", un brand che, certo, va fatto conoscere e implementato. Ma è la strada giusta, convinti come siamo che occorra, appunto, un unico brand, un luogo virtuale dove far confluire le imprese del turismo, della ristorazione e degli eventi. Inoltre, Terra di Lavoro è stata molto apprezzata a Milano non solo per suoi beni monumentali, ma anche per il suo patrimonio enogastronomico: da qui la necessità di mettere insieme tutte imprese della filiera turistica».

E Sebastiano Simone, responsabile Federalberghi Caserta, aggiunge: «Siamo soddisfatti dello sforzo dimostrato stavolta dalla Regione Campania per promuovere il territorio casertano: Caserta alla Bit è, infatti, protagonista già dalla pubblicità dell'info point Campania presente nella stazione centrale di Milano. Per poi dedicare spazio a noi albergatori con un desk centralissimo e agli speech riguardanti Caserta e i comuni dell'alto casertano nonché di Baia Domizia. Noi operatori del settore dobbiamo continuare a credere alle immense potenzialità del territorio, siamo noi i primi stakeholder del turismo perciò dobbiamo esserci alle belle fiere, nei tavoli del turismo comunale e continuare a investire risorse anche per la formazione di personale sempre più preparato e pronto ad accogliere chi verrà a soggiornare da noi».