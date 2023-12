L'argento di Valerio Cuomo vale il pass per Parigi 2024

«Forza Cimo». E’ lo striscione esibito sul podio. Il pensiero affettuoso è rivolto al campione iridato Gabriele Cimini, costretto a saltare la trasferta canadese. E i suoi compagni di Nazionale mostrano vicinanza in un momento alquanto delicato. Nella prova di Coppa del Mondo l’Italsciabola conquista la medaglia d’argento e ipoteca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 con due gare d’anticipo.

Vancouver. C’è Napoli sul secondo gradino del podio con Valerio Cuomo, ma anche Roma con Davide Di Veroli, Milano con Federico Vismara e Foligno con Andrea Santarelli. Gli azzurri chiudono al meglio il 2023 in pedana.

Piacevoli conferme. Analogo risultato per gli spadisti maturato a Berna nel mese di novembre. Gli azzurri superano agevolmente il primo turno con l’Australia (45-27), scalzano la Polonia agli ottavi (35-30), con personalità archiviano i quarti con la Repubblica Ceca (37-35). Altra prova di forza per il quartetto italico in semifinale, dove battono il Venezuela (44-36). Sfida avvincente in finale tra il Giappone, detentore dell’oro olimpico, e dell’Italia, campione del mondo. Gli azzurri recuperano lo svantaggio di 6 stoccate, si portano sul 26 pari, ma prevalgono i nipponici 32-27.

Pass in cassaforte. «Questo argento in Coppa del Mondo a Vancouver lo avevamo già conquistato un anno fa», racconta Cuomo, atleta delle Fiamme Oro. «Quest'anno abbiamo difeso la stessa posizione e in più abbiamo aggiunto punti preziosi alla classifica olimpica, mettendoci in tasca matematicamente il pass per Parigi 2024», riferisce orgoglioso il classe 1998.

La Francia chiama. «Il percorso è ancora lungo, ma la squadra è forte, e lo ha dimostrato nelle ultime due stagioni, nonostante la rosa dei titolari ruoti», dice il figlio d’arte.

Imprevisto. «In questa occasione purtroppo, a differenza delle altre, il mio inserimento è stato deciso per via di una spiacevole situazione, che ha costretto Cimini fuori dalle pedane», osserva lo spadista partenopeo. «Faccio un grande in bocca al lupo a Gabriele, sperando che si riprenda quanto prima, e un augurio ai miei compagni nonché a me stesso, per tenere alta questa posizione di classifica fino al giorno che conterà», auspica fiducioso Cuomo.

Dediche. «Questa medaglia la dedico al Club Schermistico Partenopeo. Credo sia al momento una delle medaglie più importanti mai conquistate dal club di Napoli», sottolinea il talentuoso schermidore napoletano, insignito della medaglia di bronzo al valore atletico nella cerimonia Coni al Maschio Angioino. A ritirare il pregevole riconoscimento nella Sala dei Baroni papà Sandro, oro ad Atlanta 1996 e Hall of Fame. «Auguro a tutte le nuove leve di arrivare a questo punto e anche oltre», conclude Valerio Cuomo (nelle foto di Augusto Brizzi). Per i prossimi impegni sportivi ci penserà dopo Natale.