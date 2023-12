Trofeo Telethon, sabato a Napoli in mare per la ricerca

Torna sabato 9 dicembre l’appuntamento con il Trofeo Telethon. Giunta alla sua 26esima edizione, la regata testimonia l’ impegno sociale della Lega Navale di Napoli a favore della ricerca contro le malattie genetiche.



La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Sezione Velica della Marina Militare, il Circolo Canottieri Napoli, l’Associazione dei Circoli Nautici della Campania, il Circolo Nautico di Torre del Greco, il Club Nautico della Vela e la Lega Navale sezione di Castellammare di Stabia, si svolgerà lungo un suggestivo percorso costiero che vedrà la partenza nello specchio d’acqua antistante il Castel dell’Ovo e proseguirà lungo via Caracciolo e la collina di Posillipo.



L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per aiutare la ricerca a combattere le malattie genetiche. Alla Fondazione Telethon, infatti, saranno devolute le quote di iscrizione delle imbarcazioni partecipanti, nonché i proventi della raccolta straordinaria di fondi - che verrà effettuata presso la base nautica della LNI del Molosiglio.Importantissimo, quindi, raggiungere un gran numero di iscrizioni per offrire un aiuto concreto ai ricercatori di Telethon.Ci sarà spazio, ovviamente, anche per la competizione.Saranno premiati, infatti, i primi 3 classificati in Overall della categoria ORC Regata/Crociera; i primi 3 classificati in Overall della categoria ORC Gran Crociera; i primi 3 classificati della classe SPORTBOAT; i primi 3 classificati della classe MONOTIPO (se formeranno un gruppo) e i primi classificati delle categorie della classe METRICA.La coppa challenge “Trofeo Telethon” sarà assegnata al 1° Classificato in Overall del gruppo più numeroso.“Il Trofeo Telethon è uno di quegli appuntamenti irrinunciabili per la Lega Navale – sottolinea l’avv. Michele Sorrenti, commissario della Lega Navale di Napoli – Torniamo in mare con tanta voglia di regatare e di fare squadra, per offrire un aiuto concreto alla Fondazione Telethon e alla ricerca contro le malattie genetiche. Contiamo di iscrivere tante imbarcazioni, per rimanere fedeli alla tradizione che vede i nostri velisti sempre molto sensibili ad iniziative di carattere sociale. Sicuramente offriremo uno splendido colpo d’occhio a quanti, sabato, si troveranno a fare una passeggiata sul lungomare Caracciolo”.