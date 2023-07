La Campania sogna ai Mondiali Ilca 4: in Grecia con Marano, De Felice e Mancino

Velisti campani ancora protagonisti nelle acque internazionali. Il Campionato del Mondo ILCA 4 si aprirà ufficialmente oggi per concludersi il 30 a Volos in Grecia, località caratterizzata da molto caldo e venti leggeri. Oltre 400 atleti da 48 paesi partecipanti. A supporto degli atleti italiani iscritti al Campionato Mondiale, la Federazione sarà presente con il Tecnico Federale di riferimento per l’attività territoriale con la classe ILCA 4, Fabio Zeni. Massiccia la presenza italiana che vedrà, complessivamente, 53 atleti (38 maschi e 15 donne). Tra gli atleti selezionati, anche Lara Marano della Lega Navale di Salerno, Manuel De Felice del Circolo Nautico Monte di Procida e Salvatore Mancino della Lega Navale di Napoli.

"C’è molto caldo e bisognerà stare attenti a non bruciarsi tutte le energie nei primi giorni e mantenere alta la concentrazione – commenta Fabio Zeni, tecnico federale -.

Sono presenti tutte le nazioni di riferimento e il livello è altissimo. Anche l’Italia si presenta con ex campioni europei, ragazzi che hanno fatto ottimi risultati a Cadice (1° U16, 3° assoluto, ecc..) e anche nelle donne abbiamo qualche ragazza esperta di campionati che si trova a suo agio col vento leggero”