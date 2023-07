La Lega Navale premia Ginevra Caracciolo, argento al mondiale ILCA6 in Polonia

È il momento dei riconoscimenti per Ginevra Caracciolo, medaglia d’argento al Campionato mondiale ILCA 6 di Dziwnów in Polonia. La velista napoletana è stata premiata presso la Lega Navale Italiana, sezione di Ostia, per l’argento nella categoria Youth women. La giovane velista partenopea è stata preceduta, in classifica, dalla connazionale Emma Mattivi (Fraglia Vela Riva), che si è laureata campionessa del mondo. Fino alla undicesima prova, la portacolori della Lega Navale di Napoli, era in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulla connazionale Emma Mattivi.



«Ha dato prova di grande carattere e sangue freddo - le parole del tecnico Cristiano Panada - un risultato che ci riempie di gioia e soddisfazione, anche alla luce del risultato dello scorso anno in Portogallo, dove Ginevra ha conquistato la medaglia d’oro». Nella classifica maschile Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva) ha ottenuto l’oro, mentre Nicolò Cassitta (Yacht Club Olbia) ha portato a casa l’argento nell’U17.

«Congratulazioni a Ginevra che si conferma, ancora una volta, protagonista assoluta nelle competizioni internazionali, dopo il successo ottenuto al Mondiale ILCA 4 lo scorso anno. Un risultato frutto del suo costante impegno ma, anche, dell’attenzione del suo allenatore e di tutto il personale della Sezione di Napoli nella crescita dei nostri giovani atleti. Risultati come questo rendono orgogliosa tutta la Lega Navale Italiana e ci spronano a perseguire nella nostra missione di avvicinamento e di formazione dei giovani agli sport nautici», ha affermato il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Amm. Donato Marzano.