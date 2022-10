Cala il sipario sull'edizione 2022 della Coppa dei Campioni italiana di vela classe #openskiff svoltasi al circolo velico club Palermo con i ragazzi di Antonio Russo e Camilla Agizza del Circolo Nautico Monte di Procida in grandissima evidenza.

Irene Cozzolino sbanca la concorrenza. Prima classificata nella categoria U12, conclude il 2022 con un dominio assoluto nella sua categoria a livello nazione e internazionale. Protagonista anche la piccola Sabrina Celozzi 8°classificata e pronta per un 2023 da protagonista. Successo anche per Domenico Schiano di Scioarro nella categoria U15 che dopo essersi formato nel nostro vivaio ritorna al Circolo Nautico Monte di Procida con una coppa campioni in tasca insieme a Matteo Attolico 4 classificato U15 .