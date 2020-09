L'assemblea ordinaria elettiva della Federnuoto ha ribadito la fiducia a Paolo Barelli con 9811 voti, pari al 71,54%. Sebbene fosse candidato unico, il numero e la percentuale dei consensi ricevuti testimoniano l’alto gradimento del mondo del nuoto per il senatore forzista che è arrivato al sesto mandato e resterà in carica fino al 2024. Un record. Sede dell'assemblea lo stadio Olimpico, con gli interventi all'aperto, dal palco allestito in campo. © RIPRODUZIONE RISERVATA