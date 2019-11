Tifosissimo biancoceleste e di Ciro Immobile (conserva gelosamente una foto con il bomber di Torre Annunziata e con il presidente Claudio Lotito), pallanuotista italo-ungherese, attaccante micidiale classe 1987, oro mondiale a Shanghai 2011 e argento olimpico a Londra 2012. E’ questo l’identikit di Alex Giorgetti, ex di turno e pericolo pubblico numero uno per la Canottieri Napoli domani (ore 21) alla piscina di Albaro a Genova. Al Molosiglio non è passato inosservato. In cinque giornate Giorgetti si è messo in luce ed ha già realizzato 13 reti, firmando una decisiva cinquina nella rimonta dell’Iren Quinto sabato 2 novembre contro la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno alla Vitale.



Ricorda con piacere il biennio trascorso nella città di Partenope. «Sono stati forse i due anni più belli della mia carriera, non per le vittorie sportive ma per l'amore che mi ha dato Napoli», spiega il giocatore che indossa la calottina 5. «Tuttóra ci torno sempre a fare gli esami, perché sono davvero legato alla città come ai miei ex colleghi», ammette lo studente di Scienze dell'educazione e della formazione alla Pegaso.



Sesta giornata di campionato snodo cruciale per la classifica. Liguri a quota 5 con Posillipo, Florentia, Savona e Salerno, giallorossi reduci dalla sconfitta nel derby a Casoria, ultimi ad 1 punto con il Telimar. «Domani sarà una partita da non sottovalutare, poichè la Canottieri ha dimostrato di non mollare e stringere i denti», avverte Alex (nella foto di Paolo Zeggio).



Assicurano battaglia i ragazzi di Christian Andrè contro i biancorossi allenati da Gabriele Luccianti. «Noi vogliamo assolutamente i tre punti ed entreremo in acqua compatti e decisi, perché giochiamo davanti al nostro pubblico di casa», carica Giorgetti alla vigilia del turno infrasettimanale.



Ritroverà capitan Umberto Esposito, Biagio Borrelli e Gabriele Vassallo. «Certo mi verrà da sorridere, quando vedrò i miei amici a bordo vasca». Napoli nel cuore di Giorgetti ma «sempre forza Lazio».

