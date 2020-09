© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passione, impegno, emozione e gioia. Bilancio ampiamente positivo per la prima edizione della. In attesa dell’inizio del campionato di, la pallanuoto è ritornata nel suo ambiente naturale. Incastonata in location fiabesche e suggestive. Resteranno agli atti le immagini autoprodotte dal centroboa del: uno spot gratuito, di indicibile venustà, percapitale della Grande Bellezza, e il«Quando l’abbiamo immaginata, non l’avevamo pensata così. Siamo andati oltre ogni più rosea previsione. Ilci ha spaventati, insinuato dubbi, abbiamo temuto che ci venisse impedito di realizzare quest’evento dal sapore speciale e con tutte le accortezze del caso». Timori della vigilia sciolti nell’acqua salata. Possono tirare davvero un sospiro di sollievo, attenti in primo luogo alla salute dei partecipanti in era pandemica.«Sognavamo di riportare la pallanuoto in mare, sognavamo di far ripartire la pallanuoto dopo il, sognavamo di dare ancora ai ragazzini la voglia di sognare leo un posto nel, sognavamo di riportare la pallanuoto ain onore di un nostro grande amico,, e in onore del vecchio torneo. Sognavamo di onorare al meglio la memoria di due grandi atleti,, che hanno cresciuto centinaia di atleti con uno spessore umano fuori dal comune attraverso tornei giovanili di altissimo livello, sognavamo di mettere la pallanuoto al centro della città per una settimana, sognavamo centinaia di atleti grandi e piccoli, sognavamo una moltitudine di spettatori sul. Sognavamo di poter fare una partita con una squadra di pallanuoto paralimpica nelle acque di, proprio per dimostrare l’importanza dell’inclusione sportiva e sociale«.Un sogno avverato. «E l’umiltà ci permetterà di correggere e migliorare in vista della prossima edizione», riferiscono i giocatori dal vincente passato rossoverde. «Tante le persone da ringraziare per l’aiuto messo in campo. Dal presidente del, che ci ha fatti sentire a casa nostra, passando per il direttore sportivo, fino a tutti i consiglieri che ci hanno supportati e sopportati:e i nostri angeli custodi Luigi e Carlo, che sono stati fondamentali».Club biancoceleste all’attenzione delle cronache cittadine. «Un grazie sentito a, presidente dele sua moglie Maria, che hanno aperto letteralmente le porte di casa, per rendere più accessibile la via al rettangolo di gioco, in una cornice, sotto il ristorante, unica nel suo splendore».Grandi numeri. Oltre 500 partecipanti, campioni della, atleti normodotati e ragazzi disabili, che hanno onorato al meglio i tre memorial. Emozionante la presenza della fantastica squadra paralimpica, allenata da, sotto l’egida del direttoredel. E poi la classe arbitrale, guidata da, presidenteCon un invito valido per tutti. «Segui i tuoi sogni, loro conosco la strada».