La Cesport Napoli ricevuta da Papa Francesco

La Cesport Italia è stata ricevuta in visita a Roma da Papa Francesco: momento di grande emozione per la squadra napoletana, guidata dal presidente Esposito a capo, per l’udienza col Santo Padre in seguito all’invito ufficiale dalla Prefettura della Casa Pontificia.

La squadra ha consegnato a Papa Francesco il gagliardetto della società e la calottina numero 1, simbolo di estremo difensore di noi tutti e portatore dei valori cristiani che ognuno dovrebbe avere.

Sua Santità ha salutato la squadra e la dirigenza spendendo tante belle parole per il nostro operato: «Un grande augurio a voi; lo sport ed i suoi valori sono importanti, lavorate in gruppo e sicuramente non potrete che essere soddisfatti. Giocare da soli è come perdere, giocare insieme vi farà vincere; io stesso ho praticato sport di squadra per tanto tempo. È una grande soddisfazione vedere tanti giovani come voi a rappresentare lo sport e i suoi valori. Vi faccio il miglior in bocca al lupo con l’augurio di poter realizzare tutti i vostri desideri».