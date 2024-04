Benedetta Pilato è una delle grandi stelle del nuoto italiano che ha annunciato la propria presenza alla settima edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo. A più di un mese dalla rassegna natatoria in programma l'11 e 12 maggio alla piscina Scandone, l'organizzazione, capitanata dalla Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena, con la direzione tecnica affidata a Francesco Vespe, ha infatti ufficializzato la partecipazione della campionessa tarantina, che vanta un titolo mondiale, due argenti e due bronzi iridati in vasca lunga insieme ad altre due medaglie (un argento e un bronzo) ai Mondiali in vasca corta e quattro ori complessivi agli Europei. Pilato sarà protagonista per l'Italia anche alle prossime Olimpiadi, previste a partire da fine luglio, e a Napoli (a due mesi e mezzo dall'appuntamento di Parigi) potrebbe davvero dare spettacolo.

Con lei sono tanti i nomi già annunciati dai promotori del Grand Prix: Marco Orsi (un bronzo mondiale e quattro medaglie iridate in vasca corta), Silvia Di Pietro (otto medaglie mondiali in vasca da 25 metri), Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino, Edoardo Giorgetti (tutti medagliati a livello assoluto a Mondiali ed Europei), Matilde Biagiotti, Daniele Del Signore, oltre ad una serie di talenti che gravitano nel giro delle rispettive nazionali.

Sabato 11 e domenica 12 maggio si annunciano insomma giornate di grande nuoto alla Scandone, con un programma completo che andrà dalle 8 alle 19, grazie alla presenza certa di circa 1.200 atleti che arriveranno da undici regioni (Basilicata, Calabria, Emilia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Puglia e Sicilia oltre che Campania), con oltre 400 iscritti provenienti da fuori regione.

«Il Grand Prix Città di Napoli – afferma Cotena – si conferma uno dei meeting più interessanti del panorama nazionale, collocato temporalmente in una fase della preparazione pre-Olimpiadi, a circa un mese dal Settecolli di Roma, che sarà l'ultimo evento che potrà qualificare atleti per i Giochi di Parigi». Non a caso la rassegna napoletana, nel corso delle precedenti edizioni, ha ospitato i più grandi nuotatori del panorama nazionale: da Federica Pellegrini a Filippo Magnini, passando per Gabriele Detti e Luca Dotto fino a Nicolò Martinenghi e Martina Caramignoli. Sono previste tutte le gare: 50, 100 e 200 di ogni stile; 400, 800 (donne) e 1.500 (uomini) stile libero e 200 e 400 misti.

nuoto

benedetta-pilato

grand-prix-napoli