Luca Piscopo, socio della Canottieri Napoli e responsabile della sezione gran fondo presso le Fiamme Oro, è stato eletto consigliere della Federnuoto nazionale per il prossimo quadriennio. Piscopo sarà in quota atleti nel consiglio che sarà guidato da Paolo Barelli nel prossimo quadriennio. «L'elezione di Luca Piscopo nel consiglio federale è il coronamento di un lavoro prezioso da lui svolto in questi anni sia per le Fiamme Oro che per la Canottieri a favore del nuoto. Grande soddisfazione personale per lui e per il Circolo Canottieri tutto, del quale viene riconosciuto il lavoro», ha sottolineato il presidente del club del Molosiglio, Achille Ventura. Per il presidente del comitato campano della Federnuoto, Paolo Trapanese, l'elezione di Piscopo «è la grande conferma dello straordinario lavoro svolto in Campania ed in particolare della grandissima affermazione della Federazione Nuoto avuta con le Universiadi di Napoli 2019 in cui responsabile organizzativo assieme a tutto il Comitato Campano della Fin è stato proprio Luca Piscopo». Ultimo aggiornamento: 21:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA