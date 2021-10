Progetto Tecnico. Per Massimo Di Martire e Roberto Spinelli si spalancano le porte del Settebello. Il Posillipo c’è sempre, anche in Nazionale con i suoi talentuosi atleti. L’attaccante napoletano classe 2000 e il portiere salernitano classe 2003 indosseranno la calottina azzurra in occasione del collegiale voluto dal commissario tecnico Sandro Campagna e previsto ad Imperia da domenica 31 ottobre a mercoledì 3 novembre.

«E’ il sogno che ogni bambino ha, quando inizia a giocare a pallanuoto», spiega soddisfatto il figlio d’arte e medaglia d’oro alle Universiadi 2019. «Sono emozionato e motivato», osserva Di Martire. «Daremo il massimo, sperando di entrare in pianta stabile nel giro del Settebello e migliorare sempre di più. È un'opportunità fantastica», avverte convinto il pallanuotista napoletano. Di buon auspicio la foto scattata nel Salone dei Trofei.

«E’ sempre una grande gioia e una grande emozione essere convocato in azzurro», ammette il vicecampione del mondo under 20 e campione d’Europa under 17. «Sapere di poter entrare nel giro della grande pallanuoto e allenarmi con grandi campioni è sempre un privilegio e un onore», ribadisce orgoglioso l’estremo difensore rossoverde. «Sono sicuro che imparerò tanto e questa importante esperienza mi aiuterà moltissimo nel mio percorso di crescita», conclude Spinelli. Italia-Croazia (martedì 2 novembre) la prima delle due amichevoli, l’altra il 7 dicembre a Zagabria.