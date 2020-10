© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mare, sole e padel. E’ la nuova frontiera della. Non solo discipline acquatiche, come dimostra il, una novità assoluta. E si sogna in grande con una proposta affascinante quanto avveniristica, annunciata dal presidente«Abbiamo già fatto richiesta aper la realizzazione di un campo di padel sulla terrazza del Circolo, potremmo anche ricavarlo all'interno della piscina galleggiante, che da marzo sarà installata in modo permanente nelle acque di». Si ridisegna l’agenda sportiva nella culla del. Molto più di una promessa ma un progetto inedito e interessante. «Per la Rari Nantes è un grande piacere accogliere non solo le iniziative nautiche, ma tutti gli sport che interessano il territorio e sono in notevole crescita», sottolinea Improta. Si scatena la fantasia napoletana, magari pregustando uno spazio d'acqua in concessione da adibire ad hoc per manifestazioni sulla scorta della riuscitissimaA ribadire il legame tra padel e sport acquatici. «Leggenda narra che la prima versione di questo gioco sia nata alla fine del 19esimo secolo, quando membri dellaimpiegavano il loro tempo, scambiandosi una pallina con l'aiuto di un remo, sfruttando le pareti della stiva delle loro navi. Paddle in inglese significa pagaia, appunto». Il consigliere allo sport della RNN espone dati sui quali riflettere, che danno la cifra esatta della situazione in itinere. Inci sono solo 10 campi di padel, di cui 6 in provincia di; nel Lazio, invece, 110, di cui quasi 90 a. La potenzialità di questo sport è chiara».«Sono fiero di sostenere la squadra di pallanuoto della Rari Nantes e sono orgoglioso di aver portato il primo torneo di padel a Napoli: speriamo ci sia un aumento esponenziale di praticanti. Si tratta di una disciplina coinvolgente e dal fascino aggregativo», ha dichiarato entusiasta Michele Landi, socio biancoceleste, titolare del brande deus ex machina del torneo di doppio maschile, riservato agli over 40. «Siamo un gruppo di amici accomunati dalla passione per questo sport in grandissima ascesa. Il bello del padel è che coinvolge tutti».Numeri imponenti. 16 squadre pronte a scendere in campo, 4 gironi, 32 partecipanti, tutti accomunati dal sogno di volare a Roma in primavera per le finali nazionali del circuito. Al via lunedì 5 ottobre e patrocinata dalla Rari Nantes la prima edizione del Torneo Joelury, kermesse riconosciuta dalla. Due incontri al giorno, a partire dalle ore 19. Un mese la durata dell’evento. Nei saloni del sodalizio luciano si sono svolte presentazione e sorteggio. Il torneo si svolgerà in condizioni di assoluta sicurezza”, hanno garantito il maestro) e, gestore del(nelle foto di Gianluca Baldassarre). Assicurato il distanziamento sociale. Il padel si pratica con speciali racchette, dette pale, del peso variabile (tra 3,60 kg e 3,80 kg) e con palline leggermente depressurizzate. Si gioca senza contatti ravvicinati. Ogni gara sarà disputata nel rispetto del protocollo sanitario, approvato dagli organismi federali.In casa rarinantina si registra l’apertura ufficiale delle iscrizioni (gratuite per i primi 50 allievi) alla, che ha avuto inizio lo scorso 21 settembre presso la piscina a mare e le cui attività proseguiranno alla. Il nuovo corso della Rari Nantes prosegue a pieno regime attraverso quattro sfere d'azione: la pallanuoto in primis; la scuola di vela diretta dalla plurititolata(corsi di laser, windsurf, kite e nuove classi olimpiche); canoa e kayak; apnea con la «regina degli abissi» e primatista mondiale. Batte forte anche la passione per lo sport e per il padel alla Rari Nantes.