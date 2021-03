Dove tutto ha avuto inizio, dove tutto ritorna. Il grande ex affronta il suo passato e le sue radici. Impossibile nascondere emozioni e ricordi per Vincenzo Dolce, campione del mondo e Collare d’oro al merito sportivo. Alla Simone Vitale Rari Nantes Salerno-Brescia in programma sabato 13 marzo (ore 18).

«Sarà una bella gara anche senza pubblico. Torno nella mia città dopo un anno», racconta il pallanuotista classe 1995. Nella seconda giornata della fase d’élite confronto impegnativo per i giallorossi contro i vicecampioni d’Italia. «E’ uno strano campionato, spero ci vaccineremo presto. E’ veramente stressante allenarsi in questo periodo, siamo tenuti ad ottemperare rigorosamente i vigenti protocolli anti Covid-19. Situazione davvero particolare e inimmaginabile a distanza di un anno», ammette la calottina numero 2, tifosissimo della Salernitana.

«Mi manca tanto andare allo stadio», proprio dove venne accolto in tripudio di ritorno dal Mondiale di Gwangju nel 2019. Sta accumulando significative esperienze internazionali. «Procede benissimo in Champions League. Ci aspetta la sfida impegnativa del 20 aprile. Ci giocheremo il primato del girone con il Barceloneta».

Si farà trovare pronto il difensore campano non solo nella prestigiosa rassegna continentale. «Coltivo sin da bambino il sogno di disputare le Olimpiadi, spero di essere a Tokyo. Farò di tutto per partecipare ai Giochi nipponici e mi impegnerò al massimo per essere convocato da Sandro Campagna», conclude Dolce (nella foto di Enrico Casiraghi). Testa prima alla serie A1 poi ai sogni a cinque cerchi.

