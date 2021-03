Venerdì clorato. Alla Simone Vitale non si giocherà nel giorno consueto di sabato ma si anticipa la terza giornata del preliminary round scudetto di 24 ore. Rari Nantes Salerno-Savona (ore 15) è già decisiva per il destino dei giallorossi e dei biancorossi. Dopo la sconfitta con i siciliani e la data del recupero da stabilire con il Brescia, capitan Andrea Scotti Galletta proveranno ad agganciare i liguri in classifica.

«Siamo tutti disponibili per il match casalingo di domani», spiega alla vigilia Daniel Gallozzi. Tra le prime otto d’Italia c’è la formazione allenata da Matteo Citro. «Siamo contenti di essere passati nel girone d’élite, peccato soltanto per non essere partiti col piede giusto», ammette la calottina numero 6. «Alla Paolo Caldarella partita approcciata male con l’Ortigia un mese fa». Nel girone F isolani, liguri e lombardi a quota 3. La Rari Nantes Salerno pronta a conseguire il primo successo nella seconda fase stagionale.

«Il Savona è una squadra ben organizza con ottimi giocatori, come il salernitano Eduardo Campopiano, Andrea Fondelli e Lorenzo Bruni. I ragazzi di Alberto Angelini puntano all’Europa ma noi gli daremo filo da torcere», assicura il centrovasca classe 1994.

Si giocherà a porte chiuse. «Speriamo di tornare il prima possibile alla normalità così da poter rivedere i nostri tifosi sugli spalti. La loro assenza si fa sentire». Anche le sedute settimanali adeguate al difficile periodo. «Ci stiamo allenando soltanto tra di noi causa Covid-19, evitando contatti esterni e amichevoli con altre squadra. Speriamo che questo delicato periodo passi in fretta», conclude fiducioso Gallozzi junior.