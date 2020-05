La notizia che non ti aspetti, data su Rai 2 a Che tempo che fa. «Domani la Fisi chiederà il rinvio al marzo 2022 dei Mondiali di sci di Cortina, programmati per il prossimo febbraio», parole del presidente del Coni,.«È uno scoop che anticipo - ha aggiunto Malagò -. Sono anni che si lavora con la federazione sci e il comitato organizzatore ma domani avverrà questo. Il presidente della Fisi, Fabio Roda, porterà davanti all'esecutivo della Fis questa proposta. Il problema non è la gara, ma tutto quello che ci sta intorno, dal pubblico agli eventi, e la sicurezza deve essere garantita. Mi sembra una scelta logica che condivido, anche perchè nel 2022 ci saranno a febbraio le Olimpiadi invernali a Pechino e a marzo i mondiali a Cortina», ha sottolineato il presidente del