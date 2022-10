Annie Ernaux ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2022: la scrittrice francese ha 82 anni ed è autrice del romanzo Gli anni (Les Années, 2008).

Chi è

La scrittrice Annie Ernaux è nata a Lillebonne (Senna Marittima) il 1° settembre 1940 ed è una delle voci più autorevoli del panorama culturale francese. Studiata e pubblicata in tutto il mondo, la sua opera è stata consacrata dall'editore Gallimard, che ne ha raccolto gli scritti principali in un unico volume nella prestigiosa collana Quarto. Nei suoi libri ha reinventato i modi e le possibilità dell'autobiografia, trasformando il racconto della propria vita in acuminato strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. Considerata un classico contemporaneo, è amata da generazioni di lettori e studenti. In Italia L'Orma Editore ha pubblicato i romanzi «Il posto», «Gli anni», vincitore del Premio Strega Europeo 2016, «L'altra figlia», «Memoria di ragazza», «Una donna,» vincitore del Premio Gregor von Rezzori 2019, «La vergogna», «L'evento» e «La donna gelata». Nel 2017 ha ricevuto il Premio Marguerite Yourcenar alla carriera, nel 2018 il Premio Hemingway per la letteratura, nel 2022 il Premio letterario internazionale Mondello - Sezione autore straniero.

Annie Ernaux è figlia della provincia francese, con i suoi genitori che gestiscono un'attività di famiglia, un locale metà bar, metà bottega. Ragazza studiosa e motivata, ottiene la laurea all'Università di Rouen e ottiene l'abilitazione all'insegnamento iniziando la sua carriera di insegnante di Lettere moderne in un liceo, evento che le consente il passaggio sociale all'universo 'borghese': un'esperienza che inciderà profondamente sulla sua scrittura e sul suo impegno sociale e politico.

Negli anni Settanta milita nel movimento femminista. Nel 1974 pubblica il suo primo romanzo, «Les Armoires vides» (Gallimard) (tradotto in italiano con il titolo «Gli armadi vuoti» da Rizzoli nel 1996). Dieci anni dopo, nel 1984, con il quarto romanzo, vince il prestigioso Prix Renaudot con «La place» (Gallimard) (in italiano «Il posto», pubblicato da L'Orsa nel 2014). Attraverso le sue opere Ernaux racconta esperienze personali e avvenimenti accaduti nella sua vita, come ne «L'evento», da cui è tratto l'omonimo film diretto da Audrey Diwan e Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021.