Inizia oggi a Napoli la II Coppa Italia 420 e Team Race, evento organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, noto nel mondo della vela per la “paternità” di regata come la Tre Golfi Sailing Week e circolo di appartenenza del binomio Gambula-Savella, vincitore in quel di Lerici, dove il successo overall è andato alle greche Vartholomaiou-Gogou. Via oggi sulla rotonda Diaz. La premiazione, e l’assegnazione dei punti validi per la Ranking List, avverano domenica, mentre lunedì sarà tempo di Team Race, evento satellite dinamico, divertente e dall’esito sempre incerto.



Roberto Mottola di Amato, Presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia, ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione con 420 Uniqua Italia: “A nome del Consiglio di Direzione desidero ringraziare il Comune di Napoli, il Sindaco, prof. Ing. Gaetano Manfredi, l’Assessore allo Sport e Pari Opportunità, dott.ssa Emanuela Ferrante, l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio de Jesu: si deve a loro se abbiamo a disposizione la meravigliosa Rotonda Diaz. Per noi è un ritorno, dato che già nel marzo 2019 e nel settembre 2020 l’abbiamo ‘occupata’ per la Nazionale 29er e nel 2015 con il Campionato Italiano Classi Olimpiche. Oltre il fondamentale supporto e la preziosa collaborazione del Presidente del Comitato V Zona FIV, Ing. Francesco Lo Schiavo, desidero ringraziare anche lo sponsor unico Ferrarelle per la solita disponibilità a fornire acqua e rifocillare tutti i partecipanti, Istruttori, Ufficiali di Regata e stazzatori“.



Per il Presidente della V Zona FIV, Francesco Lo Schiavo: “Il legame della classe 420 Uniqua Italia con la vela campana è forte ed ha sempre raccolto grande interesse da parte dei circoli di Napoli e del suo golfo. Ospitare una tappa di Coppa Italia nel cuore della città, in un luogo simbolo delle grandi organizzazioni sportive, è una sfida importante resa possibile grazie ad un progetto che ha visto insieme Circolo del Remo e della Vela Italia, V Zona e Comune di Napoli, con pieno supporto dell’Autorità di Sistema Portuale e della Capitaneria di Porto“.



Antonio Rutoli, consigliere di 420 Uniqua Italia, ha aggiunto: “Siamo molto felici di portare questo evento nel golfo di Napoli, dove la classe mancava da anni. Una location coma la Rotonda Diaz sarà il vero valore aggiunto della manifestazione, per i nostri cento equipaggi e per lo sviluppo e la promozione della classe“.