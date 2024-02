Qatar Open, Sonego e Musetti perdono al primo turno dell'Atp 250

Un lunedì da dimenticare per i tennisti italiani. Dopo il successo di Jannik Sinner a Rotterdam, non finisce altrettanto bene per Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Entrambi i tennisti azzurri hanno perso nei sedicesimi del Qatar Open, torneo Atp 250 di Doha.

Musetti perde in due set contro Zhang

Sconfitta senza diritto di replica per Lorenzo Musetti che perde in due set 6-2, 6-0 contro il cinese Zhang (n.47 nel ranking Atp).

Dopo aver rimontato 2-3 nel primo set, crolla completamente nella seconda parte perdendo tre game di fila. In tre occasioni cede il servizio e il cinese ne approfitta per chiudere i giochi. Partita a senso unico che costringere Musetti a salutare Doha al primo turno.

Sonego fuori al primo turno, ko contro Kotbv

Fuori a primo turno anche Lorenzo Sonego che perde contro il russo Pavel Kotov (n.65 nel ranking Atp). Termina 6-2, 7-5, partenza da dimenticare per il tennista azzurro che nel primo set non entra mai in partita, condedendo due volte il break. Nel secondo set Sonego parte forte con un break e sembra poter cambiare marcia ma poi subisce il controbreak del 4-4. Alla fine il russo chiude il match in poco meno di due ore e spegne le speranze dell'italiano.