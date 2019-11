Quinta giornata, cinque punti per giallorossi e biancorossi, appaiati in classifica (e raggiunti dal Posillipo), 9-9 alla piscina Simone Vitale e tanti rimpianti per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno così come per l’Iren Genova Quinto. Due gli uomini chiave del match: il mancino Nicola Cuccovillo, autore del poker per i padroni di casa, e Alex Giorgetti, protagonista con una pesante cinquina per gli ospiti.



Sfuma il primo successo interno per i ragazzi di Matteo Citro. Nei primi due periodi la calottina numero 8 della Campolongo sigla una doppietta per tempo, portando capitan Scotti Galletta e compagni avanti nel punteggio (4-2, 3-1, 1-4, 1-2). Innesca la rimonta ligure l’oro mondiale a Shanghai 2011 e argento olimpico a Londra 2012: 7-7.



Ultima frazione ad alta intensità. Il centroboa di Zagabria Mislav Tomasic riporta avanti la Rari Nantes (8-7). Replica la formazione di Gabriele Luccianti, che passa in vantaggio (8-9) con l’attaccante olandese Robin Lindhout e l’italo-ungherese Giorgetti. A 2’ dalla sirena Michele Luongo trasforma il rigore e salva la neopromossa campana.



«Era importante non perdere, bicchiere mezzo pieno. Avremmo sicuramente potuto fare di più ma il pareggio è tutto sommato positivo. Meglio un punto che niente. La strada imboccata è quella giusta, dobbiamo solo quadrare superiorità e inferiorità numeriche. Siamo nelle condizioni migliori grazie alla società», commenta Cuccovillo (nella foto di Marina Carascon), al primo anno a Salerno. «Sono contento per la mia prestazione, lo sarei stato di più, se avessimo vinto. Abbiamo tempo, siamo soltanto alla quinta giornata, quindi ancora all’inizio».



«Che rammarico. È stata una bella partita, combattuta e dai due volti: i primi due tempi il Salerno lucido e volenteroso ci ha messo sotto. Negli altri due abbiamo reagito da squadra e l'abbiamo ripresa, mentre loro hanno perso sicurezza», osserva Giorgetti. «Eravamo pure in vantaggio e ci credevamo ma poi è finita in parità. Ci può stare».



Si torna nuovamente in vasca mercoledì 6 novembre e la Rari sarà di scena a Busto Arsizio contro la Sport Management del salernitano e campione del mondo Vincenzo Dolce.





