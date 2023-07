Trionfo napoletano nel campionato pallanuoto Master 2023

Si sono tenuti ad Ostia presso il Centro Federale Natatorio dal 19 al 23 luglio 2023 il Campionato Italiani Master Pallanuoto che ha visto brillare in un percorso non senza ostacoli i nostri atleti napoletani della AC Group Nuoto 2000

Trainati dallo storico fondatore del movimento Master in Campania e Leader della squadra, Maurizio Marassi, quest’anno in qualità di atleta e tecnico e grazie al costante impegno dei suoi giocatori la napoletana AC Group Nuoto 2000 con il suo Presidente Nicola Lucarelli, si aggiudica anche questa volta la vittoria per le sezioni 60+ e 65+ ed un meritatissimo quarto posto per la sezione 50+

1° classificato 65+, Capitano Marassi, De Gennaro, Muntean, Briga, Scebba, Severino, Nardi, Rusu, Cims, Cametti, Cipullo, Criscuolo, Marchese, Agostino, Tecnico; Grillo, Dir.Resp.

Galassi, Dir.Acc. Cinque/Tieri

1° Classificato 60+ Capitano Frodà, Imperatrice, Mancusi, Fonzi, Cucchi, Guida, La sala, Polyakov, Grillo, La torre, De Crescenzo, Consiglio, Pandini tecnico Grillo, Allenatore: Marassi, Dir.Acc. Galassi/Tieri

4° classificato Leone Licastro Marcello Esposito P, Esposito R. , Baldazzi, Levano , Maffei . Scivicco, Antinori Postiglione, Cozzolino. Di Laurenzio, Aslan, Bottiglieri Allenatore. Galassi/Tieri

«Simbolica e di valore è stata l’integrazione di atleti stranieri, naturalizzati e di altre città», ha dichiarato il Dott. Marassi, che ha fornito quel quid in più che ha fatto la differenza nella vittoria. Unione e condivisione, le due leve che hanno permesso alle squadre di ottenere un grande, atteso risultato, che ha ottenuto i complimenti da tutto il mondo sportivo napoletano della pallanuoto, donando ancora una soddisfazione alla città di Napoli che vede fiorire lo sport in tutte le sue forme.