Colpo azzurro al Luxardo di sciabola: Gallo è d'oro, Repetti è di bronzo

Il Trofeo Luxardo torna a colorarsi d’azzurro. Michele Gallo ha vinto la storica tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Padova dopo una gara entusiasmante, che ha visto anche un altro italiano sul podio, Giovanni Repetti salito sul terzo gradino. Oro e bronzo e per l’Italia del CT Nicola Zanotti.

Un’edizione speciale, la 64esima del “Wimbledon della sciabola”, così come viene definito il Trofeo Luxardo: il trionfo del Gallo, classe 2001, è arrivato dopo il 15-9 con cui in finale il Carabiniere salernitano, che si allena al Frascati Scherma, ha superato il kazako Sarkyssian, che poco prima in una combattuta semifinale aveva eliminato per 15-13 Repetti, napoletano dell’Esercito (società d’allenamento il Club Scherma Napoli). Nell’altra semifinale, invece, Michele Gallo aveva servito il suo capolavoro, superando 15-14 in una sfida batticuore il georgiano Sandro Bazadze, numero 1 del ranking mondiale.

Gallo, che era reduce dal primo podio in carriera grazie al terzo posto di Varsavia, aveva debutto battendo 15-8 lo spagnolo Flores, poi s’è imposto 15-11 sul tedesco Bonah, entrando tra i “top 8” grazie al 15-9 rifilato all’argentino Di Tella. Qui, battendo 15-14 un altro grande della sciabola mondiale, l’ungherese Szatmari, ha ottenuto la certezza della “zona medaglie”, poi i successi su Bazadze e Sarkyssian, per mettere il punto esclamativo sul trionfo. Gallo, nell’albo d’oro del Trofeo Luxardo, succede al campionissimo ungherese – tre volte oro olimpico – Aron Szilagyi e torna a far suonare l’Inno di Mameli a Padova quattro anni dopo la vittoria di Luca Curatoli nel 2019.

Il percorso di Giovanni Repetti, invece, ha preso il via con l’affermazione sul giapponese Hiwatashi per 15-10. Poi, per lui, due derby azzurri e napoletani, vinti su Luca Curatoli con il finale di 15-10 e su Dario Cavaliere per 15-12. La prima medaglia in Coppa del Mondo della carriera per il partenopeo classe ’88 è arrivata dopo il successo sullo statunitense Eli Dershwitz all’ultima stoccata con il 15-14 finale, prima della sconfitta in semifinale contro il kazako Sarkissyan 15-13.

Bene anche il giovanissimo Marco Mastrullo, che ha chiuso al 13° posto, 15° Dario Cavaliere fuori nel derby degli ottavi di finale contro Repetti e bravissimo anche Giorgio Marciano 16°. Chiude solo 18° Luca Curatoli.

«Un’emozione unica, vincere qui a Padova è incredibile, nella gara più bella del panorama mondiale della sciabola», le parole di Michele Gallo dopo il successo.

«Il primo podio in Coppa del Mondo della mia carriera, proprio al Luxardo, è il frutto di un duro lavoro, che ripaga», ha chiosato Giovanni Repetti.