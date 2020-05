© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lo sport non conosce scorciatoie, dice sempre la verità». Lo sanno bene), il capitano deluniversitario) e i due salernitani ex giallorossi, il mancino(ora al, allenato da) e). Ricorderanno per tutta la vita il successo fragoroso alla 30esima edizione estiva dellein unagremita. Al grido «» e poi alla sirena tutti in acqua, con il tricolore che sventolava ovunque, sulle gradinate e non solo.Ai tanti dubbi iniziali, i ritardi burocratici, alle contrapposizioni (sterili e puerili) tradi, funse da contraltare lo straordinario ed impeccabile lavoro del commissariocon il suo staff e la galassia dei giovani e appassionati volontari. Soltanto gli sportivi e le rispettive Federazioni sapevano che sarebbe andato tutto bene. E così è stato, tra gli apprezzamenti largamente diffusi e i riconoscimenti internazionali.», il documentario realizzato dalla regista, disponibile sulla paginadella, fondazione della Regione Campania, richiama alla mente quell’evento memorabile, che ha dato lustro a Napoli nel mondo.Non a caso il docufilm (della durata di 22 minuti) si apre nel tempio dell’acqua clorata die si chiude in un colorato e rinnovato, dove la delegazione argentina esibì con fierezza nella cerimonia d’apertura (3 luglio 2019) la maglia numero 10, un tributo ain quello che fu lo stadio delle sue meravigliose vittorie.«Si perde per rialzarsi, mai per abbattersi». Voce narrante, ex tecnico del Posillipo e competition manager per la waterpolo ai Giochi universitari dello scorso luglio. Momenti irripetibili, sensazioni uniche, il mondo a Napoli. E poi l’argento delguidato dacon le tre napoletane in prima linea:Scorrono le immagini in un tourbillon di emozioni. Ridondante l’inno della, che risuonava in continuazione. In quei giorni si rafforzò il legame (mai sopito) tra il pubblico e gli sport a cinque cerchi. Palazzetti affollati e piscine stracolme (didi), così come un incantevole (e inconsueto)E’ già tempo di ricostruire le ragioni della speranza, ripartendo da quell’inestimabile e riqualificato patrimonio impiantistico, che non va sprecato e una lezione (per la pallanuoto in primis) da non disperdere, anche durante la pandemia da