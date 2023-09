Vuelta, trionfa Kuss: podio tutto Jumbo-Visma con Roglic e Vingegaard

L'edizione numero 78 della Vuelta a Espana è terminata con il dominio assoluto del Team Jumbo-Visma. la formazione olandese è stata la dominatrice delle corse a tappe in questo 2023: dopo aver vinto il Giro d'Italia con Primoz Roglic e il Tour de France con Jonas Vingegaard, oggi a Madrid è stato celebrato il trionfo dello statunitense Sepp Kuss, il quale, dopo una carriera da gregario, è andato a conquistare il suo primo grande giro della carriera. Ma quello che impressiona sono i numeri della sua squadra, la Jumbo-Visma, che diventa la prima formazione nella storia del ciclismo mondiale capace di vincere tutti e tre i grandi giri all'interno di un'unica stagione.

Vuelta, doppietta italiana nella terzultima tappa: vince Dainese, Ganna secondo

Alla Vuelta è stato un dominio ancora più evidente della formazione olandese: Kuss è infatti salito sul podio finale di Madrid insieme a Jonas Vingegaard, secondo, e Primoz Roglic, terzo.

Il corridore di Durango è il secondo statunitense a trionfare nella storia della corsa iberica, dieci anni dopo il trionfo di Chris Horner. La frazione conclusiva di Madrid è stata conquistata allo sprint da Kaden Groves: l'australiano era nella principale fuga di giornata, ma nel momento in cui il gruppo stava per riprendere gli attaccanti Remco Evenepoel ha deciso di lanciare la volata agli altri corridori che erano in fuga con lui. Anche il belga è stato grande protagonista della corsa: dopo il trionfo in classifica generale conquistato lo scorso anno, Evenepoel ha pagato cara la brutta crisi nella tappa del Tourmalet. Il suo bilancio personale in questa edizione della Vuelta, tuttavia, è di tre vittorie di tappa e la classifica degli scalatori.

Chiude ancora una volta in seconda posizione, nella classifica di tappa, Filippo Ganna. Il piemontese è stato uno dei grandi protagonisti di questa corsa spagnola vincendo la cronometro di Valladolid e ha ottenuto anche tre secondi posti nelle tappe in linea. Risultati che testimoniano la grande condizione di forma in vista del campionato europeo della prossima settimana, dove Ganna correrà sia la gara a cronometro che quella in linea.