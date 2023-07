1° Memorial Giovanni Borsa: tanti amici in campo per ricordarlo

Va in scena martedì al Palatrincone di Monteruscello un torneo triangolare per ricordare Giovanni Borsa, ex giocatore di basket ma sempre in campo con le formazioni Over 50, scomparso improvvisamente ad aprile scorso per un malore mentre era sul parquet del Polifuzionale di Soccavo con gli amici per una partitina.

Un grande appassionato della palla spicchi ancora in formissima ma soprattutto una magnifica persona, sempre sorridente, buono e generoso.

Quest'anno aveva giocato con la Gaudium il torneo over 50 dei Golden Players dando un grande contributo.

Per rendere omaggio a "Gio" , martedì 4 luglio dalle ore 20,30 al PalaTrincone di Monteruscello, scenderanno in campo tutti i suoi amici con i quali Giovanni ha condiviso questa grande passione. Il triangolare vedrà in campo la Gaudium, l'Onda Azzurra Basket di Mario Fedele (che ha organizzato il torneo) ed il Team Borsa di Sandro Debono. Il tutto con la collaborazione di Cyberneid che ha sostenuto il progetto, Arnaldo Tomas per la Uisp, Fulvio Palumbo per l'ospitalità. Presenti naturalmente la moglie e la figlia di Giovanni, Emanuela e Giulia.