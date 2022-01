Altra tegola-Covid per la Gevi Napoli: positivo elemento del gruppo squadra

Altra tegola relativa al Covid per la Gevi Napoli (nella foto coach Pino Sacripanti). Nella giornata di oggi il club ha comunicato che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti durante la settimana, è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra.

Il tesserato è già stato da alcuni giorni messo in isolamento. Tutto ciò proprio alla viglia di un match importante sia per tenere vive le speranze di final eight, sia per tenere lontana la Fortitudo per la zona salvezza. Perchè l'avversaria è la squadra felsinea che in questo momento è a quota 8 punti in classifica al penultimo posto. Ultima è Varese a 6.