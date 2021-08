Gevi: ecco Elegar e McDuffie a Napoli E Rich è in arrivo nei prossimi giorni

Sono arrivati stasera a Napoli Frank Elegar e Markis McDuffie, il centro e l'ala della Napoli Basket che giocheranno da titolari in A. Dopo essere atterrati all’aeroporto di Capodichino, i due nuovi giocatori della Gevi si sono sottoposti al tampone e, successivamente, alle visite mediche del dottor D’Alicandro, responsabile dello staff sanitario della società partenopea. Elegar e McDuffie hanno poi incontrato coach Sacripanti e i compagni di squadra presenti al PalaBarbuto per la seduta d’allenamento pomeridiana.

Intanto Jason Rich ha completato l’iter burocratico ed ha cosi ottenuto il visto per poter accedere in Italia dagli Stati Uniti, dopo una lunga procedura dovuta alle restrittive norme anti-covid. Nei prossimi giorni è previsto il suo arrivo a Napoli.

Frank Elegar, americano, passaporto della Guyana, nativo di New York, 34 anni, alto 208 centimetri, con grande esperienza europea ed Internazionale, avendo giocato sia in Eurocup che in Eurolega. È un giocatore che fa dell'atletismo il suo punto di forza, gran schiacciatore e stoppatore, ottimo rimbalzista, ha una buona percentuale ai liberi per essere un lungo (73% nella scorsa stagione). In Italia ha giocato nel 2014-15 con l'Olimpia Milano giocando solo in Eurolega, Nella scorsa stagione è stato a Reggio Emilia dove ha concluso il campionato con 10.7 punti di media per partita, 7.9 rimbalzi in 24 partite disputate con un utilizzo di 26 minuti per gara con un season high di 17 punti in due occasioni contro Trento e Trieste, e 14 rimbalzi ottenuti nel match vinto contro Brescia.

Marquise Mc Duffie, 24 anni, è nativo di Paterson e ha fatto l'università di Wichita con ottime cifre, soprattutto nell'ultimo anno, 18,2 punti, 5,7 rimbalzi. Dopo i quattro anni a Wichita ha giocato una stagione in Ungheria e poi è arrivato in Italia a Piacenza, dove l'anno scorso in A2 ha chiuso la stagione con 20,6 punti di media gara, 6,3 rimbalzi e 1.8 assist. È un 4 in A2, un 3/4 in A1, con tiro da fuori e grande mobilità visto il fisico leggero.