Virtus Bologna-Gevi Napoli: azzurri a caccia dell'impresa, Pancotto: «Rispetto e motivazione»

A sei partite dalla fine se lotti per la salvezza e arrivi da una sconfitta casalinga, non ci possono essere avversari impossibili. E' ciò che dovrà pensare domani sera la Gevi Napoli quando affronterà a Bologna la Virtus capoclassifica. Partita sulla carta persa in partenza ma che, visto anche l'impegno ravvicinatissimo delle V nere in Eurolega, appena ieri sera contro Valencia in Spagna, in casa azurra si spera possa risultato non così ostico. La gara alla Segafredo Arena di Bologna comincerà alle 20 e sarà trasmessa da Eleven Sport e Dazn. Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 2 ottobre, prima giornata del campionato, la Virtus si impose per 89-77, al termine di una partita condotta dagli azzurri per tre quarti prima di subire la rimonta ospite nel finale.

Pancotto alla vigilia: "Ci prepariamo ad affrontare la prima della classe: rispetto e motivazione. Le difficoltà che troveremo in campo sono evidenti ed inevitabili, e come tali vanno affrontate. Scariolo è un top coach. La struttura organizzativa è da Eurolega. Il roster vanta tanti giocatori ognuno con talento in ogni ruolo. Giocano un basket di alto livello, efficace e solido in ogni settore, protagonisti che sanno creare vantaggi, e colpirti in ogni ruolo. Consapevoli di tutto ciò dovremo dare risposte sia con i singoli, che di squadra, in ogni parte del campo, comunque usando il nostro sistema è correggendo in corso di gara, eventuali errori. Non possiamo e non dobbiamo lasciare niente di intentato, dimostrando di essere vivi lottando su ogni pallone".