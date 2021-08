La Gevi annuncia Jason Rich, ecco un altro superveterano

Ora è ufficiale. La Gevi mette sotto contratto Jason Rich e arricchisce il suo roster con un altro superveterano. La 35enne guardia statunitense ritrova Pino Sacripanti con cui fu ad Avellino nel 2017-18 quando fu Mvp del campionato (nella foto si vedono entrambi).

Rich è fermo da marzo 2020 dopo avere rinunciato a giocare la scorsa stagione per Varese ed è ovvio che il Napoli Basket dovrà valutare le sue condizioni. L'accordo infatti prevede un'uscita nel primo mese, ma se il giocatore verrà usato in Supercoppa non sarà possibile il recupero del visto. Se il giocatore arriverà a metà agosto per il ritiro del 16, ci saranno comunque20 gionri prima della Supercoppa per poter testare la sua condizione.

Nato il 5 Maggio 1986 a Pensacola, Rich è una guardia di 1,91. Cresciuto alla Florida State University, Rich può vantare una importante carriera europea. Dopo la prima esperienza a Cantù nella stagione 2008-2009, il neo giocatore della Gevi ha giocato in Israele, con le maglie di Maccabi Haifa ed Hapoel Gerusalemme. In Italia ha giocato successivamente per due stagioni, in periodi diversi, con la maglia della Vanoli Cremona, affermandosi tra i migliori giocatori del campionato segnando 16 punti a partita nel 2011/2012 e 17.3 nella stagione 2013/2014. Dopo i campionati disputati in Francia con la maglia di Chalon e Metropolitans92, Jason Rich ha giocato una straordinaria stagione con la Scandone Avellino, chiudendo con 19.3 punti di media per gara giocata, uniti a 2.7 rimbalzi e 3 assist a partita. Dopo l’esperienza Irpina, Rich ha giocato in Turchia con le maglie di Besiktas e Gaziantespor.