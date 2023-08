Gevi Napoli, i tifosi incontrano la squadra al Palabarbuto

E subito dopo l'annuncio di Jacob Pullen, arriva l'incontro con operatori dell'informazione e tifosi.

La Gevi Napoli Basket comunica che domani, lunedì 28 agosto, al Palabarbuto si terrà il Media Day.

Alle 16 è in programma la conferenza stampa dello staff dirigenziale e tecnico. A seguire, alle 16,30 giornalisti, operatori e fotografi presenti, potranno incontrare i giocatori sul campo. Un'ora dopo, alle 17,30 è previsto l'allenamento della squadra che, eccezionalmente in occasione del Media Day, sarà a porte aperte per dar modo alla tifoseria di poter conoscere e salutare per la prima volta la squadra.