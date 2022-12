Gevi Napoli, Dellosto sfida Sassari: «Un'altra vittoria per volare»

Dopo la vittoria rinfrancante contro Trento ora la Gevi Napoli si prepara al match di sabato a Sassari. E su questi due temi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Nicolò Dellosto. «Con Trento è stata una bella vittoria, arrivata dopo la brutta prestazione di Brescia. Ci era stato chiesto di mettere in campo grande intensità difensiva e durante tutta la settimana abbiamo lavorato su questo. Siamo riusciti a mettere in pratica poi in partita, mantenendo sempre il controllo della gara. C’era grande voglia di vincere davanti al nostro pubblico. Tutti ci tenevamo a fare bene dopo le due sconfitte in trasferta. Trento sta facendo un ottimo campionato, sono stati due punti molto importanti. Nel momento di difficoltà, con rotazioni accorciate, ognuno è riuscito a tirare fuori qualcosa in più, riuscendo a dare un contributo importante. Sono molto contento anche per Uglietti che ha giocato una partita straordinaria, meritandosi il titolo di Mvp».

«Quando sono stato contattato da Napoli non avrei mai potuto rinunciare, non ho esitato un attimo - prosegue - La A è un’occasione molto importante per me ed ho accettato con grande entusiasmo di giocare in una città che già conoscevo. Sapevo che non avrei avuto grande spazio ma ogni volta che verrà richiesto il mio contributo dovrò essere bravo a farmi trovare pronto, come è successo sabato al PalaBarbuto, per me è un motivo di grande orgoglio. Da triestino, noto una certa somiglianza tra Trieste e Napoli. Mi sto trovando molto bene, ho conosciuto persone molto gentili e disponibili con me. Ho avuto l’occasione di visitare la città, sono davvero soddisfatto.

Sabato affronteremo Sassari, sarà una partita davvero tosta. Entrambe le squadre vengono da una vittoria e cercheranno di confermarsi. Abbiamo gli stessi punti in classifica, vincere significherebbe entrare in una zona della classifica molto interessante. Stiamo lavorando al massimo per arrivare pronti alla sfida».