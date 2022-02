Gevi Napoli-Reyer Venezia rinviata al 19 febbraio per Covid

Come previsto i cinque positivi nel gruppo squadra della Gevi Napoli (nella foto Marini, gran protagonista della vittoria contro Trieste) hanno costretto la Legabasket ha rinviare la gara contro la Reyer Venezia prevista per domenica mattina alle 12 al Palabarbuto. Non dovendo né Napoli néVenezia disputare le Final Eight di Coppa Italia che si terranno a Pesaro dal 16 al 20 febbraio, il giorno per il recupero è stato fissato per sabato 19 febbraio alle 15. Il provvedimento della Lega è arrivato per «la sussistenza di un numero di atleti positivi al Covid 19 superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella lista del gruppo atleti».

Prossima gara del club azzurro è domenica 13 febbraio a Cremona con inizio alle 17.