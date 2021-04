Gevi, scatta l'operazione Coppa: oggi alle 12 contro Orzinuovi

Comiciano oggi a Cervia le Final Eight di Coppa Italia di A2 , uno splendido test per le chances azzurre in chiave campionato, un vero e proprio antipasto dei playoff, oltre ad essere un trofeo prestigioso.

La Gevi Napoli è lì, pronta a giocarsi le sue chances, così come Scafati, che pure ha ambizioni importanti. Campania felix con due protagoniste, tra l’altro sistemate nelle zone opposte del tabellone e quindi potenzialmente entrambe da finale. Napoli apre il programma oggi alle 12 affrontando Orzinuovi, che fa parte dell’altro girone in campionato. Squadra partita benissimo e poi spentasi un po’ lungo la strada, che si regge sui due Usa, Floyd e Johnson.

Rispettabile ma sicuramente alla portata del team di Sacripanti, che così presenta la gara: “Siamo felicissimi di partecipare alle Final Eight di Coppa Italia. Sono competizioni senza alcun pronostico, con partite senza domani. Giochiamo contro una squadra, l’AgriBertocchi Orzinuovi, che alterna prestazioni stupende ad altre meno brillanti. Anche se conosciamo poco i nostri avversari, dobbiamo essere bravi a mantenere i nostri principi e la nostra identità per cercare di giocare al massimo delle nostre possibilità.” In caso di vittoria, domani la Gevi affronterà in semifinale alle 18 la vincente tra Tortona e Ferrara. Match traspesso su Lnp Tv Pass in streaming.