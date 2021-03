Gevi, c'è il test sul campo di Rieti poi il super weekend di Coppa Italia

Ancora un paio di partite per chiudere la stagione regolare per la Gevi. L'ultima di regular season si gioca domani a Rieti alle 17, mentre ci sarà poi un recupero l'11 aprile a Chieti.

Gli azzurri sono matematicamente qualificati al girone bianco della seconda fase, essendosi piazzata tra le prime tre. La prossima settimana invece la Gevi sarà impegnata nella Final Eight di Coppa Italia a Cervia dove disputerà la prima gara, venerdi 2 aprile alle ore 12 contro Orzinuovi, nel match valevole per i quarti di finale. “Arriviamo da due belle vittorie. La gara di domani, sulla carta, non ha importanza per la classifica finale ma vogliamo mantenere alta intensità e concentrazione visto che ci aspetta una settimana importante con la Coppa Italia ed una partita molto delicata come quella con Orzinuovi.

La Coppa Italia, con la sua formula, è una manifestazione imprevedibile. Dopo la sfida con Rieti penseremo alla sfida dei quarti che sarà estremamente difficile. E’ sicuramente un primo confronto tra i due gironi, ma tre partite in tre giorni in orari particolari visto che giocheremo la prima sfida alle 12 sono da considerare come un discorso a parte. Avremo però modo di capire la forza degli avversari in vista della seconda fase della stagione. Ci tenevo a fare i complimenti ai miei ragazzi sia per i risultati ottenuti ma anche per la dedizione dimostrata in campo e fuori, per cercare di evitare contagi Covid, cosi come alla società che ci permette di essere sempre controllati.

E’ comunque una stagione con una variabile molto alta che in un attimo può cambiare tutto a causa del virus. Speriamo di poter continuare senza avere problemi. In questo momento di pandemia dobbiamo essere contenti di poter continuare a giocare a pallacanestro.”