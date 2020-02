Napoli si è ritrovata con Bergamo attaccata alle caviglie proprio nel momento topico. Zugno infatti aveva portato Bergamo avanti a 28’’ dalla fine (74-75) dopo un match condotto dagli azzurri costantemente. Aria di beffa finale. Ma Roderick sentendo che era il suo momento e si è preso tutte le responsabilità del caso. Uno contro uno e canestro preziosissimo a 8’’ dal termine (76-75). Poi per una serie di tiri liberi sbagliati che potevano chiuderla (dopo una piccola svista arbiitrale per una volta favorevole a Napoli) Bergamo ha avuto ancora la palla per vincere sul 77-75 a 2 secondi dalla fine. Tiro della disperazione, errore e vittoria azzurra, resa un po' più triste dal lutto del gm Antonio Mirneghi, che ha perso la madre proprio mentre si giocava la gara. Decisivo Roderick, in una delle sue migliori versioni della stagione (18 punti, 8 rimbalzi, 6 assist ma 4 perse), super partita di Monaldi (21 con 7/12 al tiro), bene Sherrod, buon finale di Sandri (ma 0/2 ai liberi nel finale), prezioso contributo di Iannuzzi.

“Kobe forever” sui display, luci spente al Palabarbuto e sui maxischermi le immagini delle sue imprese sul parquet. Così il Napoli basket ha ricordato il Mamba dei Lakers prima del via al match. “Per noi è un momento brutto per la scomparsa della madre di Antonio Mirenghi. La partita è stata la partita più difficile delle ultime. Avevamo tanta pressione ed affrontavamo una squadra profondamente diversa rispetto all’andata per l’inserimento di Jackson e per un lavoro tecnico pazzesco di Calvani fatto sul suo roster. Stiamo facendo una stagione di lacrime e sangue, però abbiamo vinto una partita importante e faccio un invito vero al pubblico. Mi piacerebbe vedere tanta gente a sostenerci giovedì sera contro la squadra più forte del girone per accompagnarci in quella che sarebbe un’impresa. Vorrei un PalaBarbuto che ci sospinga contro una formazione molto più forte”. © RIPRODUZIONE RISERVATA