Givova Scafati, c'è un atleta positivo: negativi tutti i compagni di squadra

Ad una settimana dal via alla seconda fase, la Givova Scafati è alle prese con un caso di positività al Covid-19. Dopo il primo caso registrato lo scorso mese di febbraio, la società rende nota la notizia non divulgando il nome del tesserato del gruppo squadra per privacy. Il giocatore al momento paucisintomatico, ovvero con sintomi lievi, è in buone condizioni cliniche di salute. Tale positività è stata riscontrata lo scorso giovedì, in seguito al tampone molecolare eseguito all’atleta, che aveva manifestato lievi sintomi assimilabili a quelli tipicamente influenzali.

Preso atto della sua positività e tenuto sin da subito in isolamento presso la propria abitazione, tutto il team e lo staff gialloblù ha effettuato i tamponi di rito, che hanno dato esito negativo. Il medesimo risultato si è avuto anche questa mattina, a distanza di quarantotto ore, in seguito all’esecuzione dei tamponi di verifica.

Nel pieno rispetto della vigente normativa sanitaria e dei protocolli federali in tema di prevenzione, l’unico tesserato risultato positivo è attualmente in isolamento, mentre la restante parte del team squadra è regolarmente al lavoro agli ordini dello staff tecnico