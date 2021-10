Givova Scafati, per Raucci intervento ok: l'ala tornerà in campo a fine gennaio

Tutto secondo i piani per Davide Raucci, la 31enne ala di 1,98 della Givova Scafati che si è operato per la ricostruzione del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro e qui fotografato dopo l'intervento. L'atleta nato a Napoli ma cresciuto cestisticamente a Biella, è stato operato pochi giorni fa dallo specialista Rodolfo Rocchi: l’operazione è perfettamente riuscita e l’atleta inizierà già nei prossimi giorni il percorso di fisioterapia riabilitativa presso un apposito centro di Bologna. Si può immaginare lo spirito con il quale Raucci affronterà la fase post-operatoria per cercare di recuperare al più presto possibile e di tornare ad allenarsi con la squadra e il coach Alessandro Rossi. Per lui si ipotizza un'assenza dai parquet di circa tre mesi.