La Givova Scafati non si ferma più: con Chiusi sesta vittoria consecutiva

Sei vittorie consecutive. La Givova Scafati non si ferma più. Dopo sei turni del campionato di serie A2 è a punteggio pieno, naturalmente in vetta. Ultima vittima è stata l’Umana Chiusi, superata 82-59 al PalaMangano, al termine di una sfida che, tranne i primi minuti, non è mai stata realmente in discussione. Nonostante l’uscita prematura dal campo di Daniel, espulso a metà gara dagli arbitri per un accenno di reazione nei confronti di un avversario, la Givova ha tenuto in mano l’incontro grazie ad una super prestazione.

Coach Alessandro Rossi: «Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo vinto una partita che temevamo moltissimo. Avevamo infatti affrontato Chiusi circa un mese e mezzo fa in SuperCoppa ed eravamo ben consapevoli dei problemi che avremmo incontrato. Nei primi minuti non abbiamo interpretato bene la gara, poi però siamo cresciuti, abbiamo capito come attaccare ed in difesa abbiamo aumentato l’energia, tenuta poi costante per il resto dell’incontro, traendone indubbi benefici. Abbiamo assorbito bene l’espulsione di Daniel, che stava disputando oggi una partita molto solida: senza perdere la calma e la testa, abbiamo continuato a giocare alla nostra maniera. Ci godiamo queste sei vittorie, ma restiamo sempre a testa bassa sul manubrio e continuiamo a pedalare. Mobio? Ha avuto l’atteggiamento giusto, come quello di tutti stasera, alla luce anche dei minutaggi e al di là degli individualismi. Ognuno ha infatti fornito il proprio importante contributo, compresi i due ragazzi che sono entrati nel finale di gara, preziosissimi per il loro lavoro in allenamento»