Alla fine l'ha spuntata Lynn Greer, che aveva battuto di pochissimo Mimmo Morena, capitano della sua stessa squadra, nella semifinale. È il play favoloso della Carpisa nell'indimenticabile stagione 2005/2006 è "La Leggenda del Napoli Basket". Il playmaker USA è il vincitore del contest “Leggende-La Sfida”, l’iniziativa lanciata da Lega Nazionale Pallacanestro in qiuesto periodo di mancata attività, che ha messo a confronto i 16 giocatori migliori della storia del Napoli Basket. Greer ha battuto in finale Richard Mason Rocca, altro eroe di quella indimenticabile corazzata del presidente Maione e allenata da Piero Bucchi. Greer ha ottenuto 1.845 preferenze. Il sondaggio sulla pagina ufficiale Facebook ha totalizzato circa 10.000 persone raggiunte, oltre 1.000 interazioni e 300 commenti, reazioni e condivisioni. Sui canali social del club si contano quasi 4.000 voti per la finalissima. All’iniziativa hanno aderito 22 club attualmente partecipanti al campionato di A2 ed ha avuto un riscontro enorme soprattutto a Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA