LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due partite con Russia e Lettonia venerdì 19 giugno, tre con Austria, Lituania e Ucraina sabato 20 giugno ed infine Spagna, Svizzera e Cipro domenica 21 giugno. Otto partite in tre giorni per lache disputerà nel fine settimana la, prima manifestazione di ebasketball organizzata dalla Federazione internazionale con la partecipazione dell’Italia insieme ad altre 16 Federazioni. Quattro ore consecutive di trasmissione che copriranno sei gare al giorno. Le gare saranno trasmesse in streaming sui canali Facebook, Twitch e YouTube della FIBA e Facebook della FIP.Le partite su Facebook saranno commentate dall'ex azzurro Andrea Pecile, dal caster Simone Trimarchi e da Giancarlo Migliola, ficio stampa FIP. E c'è anche la Campania protagonista con il 28enne casertano(faintestink7) il veterano di questa squadra. «Non mi sarei mai aspettato che giocare a 2K NBA – dice - mi portasse a rappresentare il mio Paese. Sono impaziente di iniziare». Mario con i suoi quasi 28 anni, è l'anziano del gruppo, ma gioca con 2K NBA dal 2007, e ha iniziato con Nintendo 64, un'altra epoca. I magnifici sette azzurri sono tutti giovanissimi, ma con una grande esperienza di 2K NBA. E sono sparsi per l'Italia: Marco ha 20 anni e vive a Palermo, mentre Antonio ne ha 21 e risiede a Milano. Ilyass, 20 anni, abita a Vinci, non lontano da Firenze; Artem, 22 anni, a Savona; Leonardo, 18 anni, è di Roma e Tommaso, 20 anni, vive a Casier, in provincia di Treviso. Potenza di internet e della PlayStation giocano insieme, anche se ognuno da casa propria, e rappresentano l'Italia alla FIBA Esports Open 2020 che inizia domani. L'esordio è per domani venerdì 19 giugno alle 14:55 contro la Russia, poi l'Italia è di nuovo in campo alle 15:35 contro la Lettonia. Sabato 20 giugno gioca contro Austria (14:05), Lituania (14:55) e Ucraina (16:15). Domenica 21, giornata conclusiva con Spagna (14:05), Svizzera (14:55) e Ci-pro (17:05). La eNazionale, nel frattempo, ha conseguito tre vittorie nelle amichevoli di preparazione di que-ste notti con Cipro (98-59), Lituania (66-53) e Ucraina (84-56). La NBA ormai da qualche anno ha un campionato esport parallelo che si gioca sul celebre titolo NBA 2K. Mentre il campionato reale è momentaneamente sospeso, il suo corrispettivo digitale, la NBA 2K League che è gestito direttamente dalla National Basket Association in collaborazione con Take-Two Interactive ha dato inizio alla terza edizione con ben 23 squadre partecipanti.