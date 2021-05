La Gevi Napoli si tuffa nei playoff, contro Pistoia il debutto di Burns

È il momento della verità. Cominciano domani i playoff, la fase più bella e emozionante di un campionato di basket. E stavolta la post season è particolarmente sentita perchè Napoli si gioca la serie A. Tutti i turni saranno al meglio delle 5 partite, con quarti, semifinali e finali. Due gironi, con il salto di categoria riservato alle vincenti dei due gironi da 8 squadre. La Gevi Napoli (nella foto di Carlo Falanga, un'entrata di Lorenzo Uglietti) affronta Pistoia in gara 1 dei quarti del tabellone Oro domani al Palabarbuto alle 18 e sarà il momento tanto atteso dai tifosi anche per vedere all'opera il neo arrivato Christian Burns, mentre è in dubbio Eric Lombardi che sta guarendo dal problema al polso.

Azzurri favoritissimi e serie che pare non poter riservare alcuna sorpresa. Anche se Sacripanti predica calma. «Ci aspetta una serie molto dura contro una squadra fisica che ha negli esterni tanta potenza ed altezza e dei lunghi particolarmente validi anche fronte a canestro - dice il coach - Dobbiamo essere bravi a gestire i ritmi delle partite, pensando ad una gara per volta con grande serenità e determinazione. Intanto puntiamo alla prima sfida, sperando di avere l’intero roster a disposizione».

La partita Gevi Napoli Basket-Giorgio Tesi Group Pistoia sarà trasmessa in diretta su LNP TV Pass.