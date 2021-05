Supercolpo della Gevi Napoli: arriva Burns, ex Armani Milano

Il colpaccio è di quelli grossi. Christian Burns, l'ala/pivot ex Armani Milano e Brescia, 2,03 per 110kg, grande esperienza, (35 anni) fisico potentissimo, è ormai della Gevi Napoli e giocherà i playoff in maglia azzurra. Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare in queste ore. Americano di Trenton, ma con cittadinanza italiana,nelle ultime 3 stagioni ha giocato a Cantù (dove ha avuto cifre molto importanti, 14 punti e 10 rimbalzi di media in 33'), poi due stagioni a Milano anche in Eurolega, (con impiego inferiore in campionato, 5 punti e 4 rimbalzi primo anno, 2.2 e 2 rimbalzi secondo anno) e Brescia (12,5 punti e 7 rimbalzi in questa stagione), ed ha nel suo ricco curriculum anche la Nazionale Italiana. Nell'estate del 2017, in vista dei Campionati europei di basket 2017, fu convocato dal c.t. Ettore Messina e con gli azzurri disputò le fasi finali degli Europei arrivando fino ai quarti di finale dove la nazionale venne battuta idalla Serbia. Burns può giocare sia da ala grande che da centro, dunque a Napoli potrà essere utilizzato accanto a Lombardi oppure accanto a Zerini (o Iannuzzi). Sandri e Iannuzzi saranno coloro che giocheranno meno, e uno dei 2 presumibilmente andrà in tribuna. “Da parte nostra, totale disponibilità” ha commentato Sandro Santoro, dirigente della Pallacanestro Brescia. La squadra lombarda, a una giornata dalla fine del campionato, è sicura della salvezza e non farà i playoff.