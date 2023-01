Gevi Napoli, vicina la firma del play: Joe Young favorito su Seeley

Dopo l'addio a Robert Johnson, con rescissione consensuale (era uno dei giocatori con ingaggio più alto) dovrebbe arrivare ad ore la firma del nuovo giocatore della Gevi, il ballottaggio è tra Joe Young e DJ Seeley.

Il primo, favorito, è un playmaker con un super curriculum: tre stagioni in Nba con gli Indiana Pacers (dove guadagnava 1 milione di dollari l'anno), poi Cina e Europa, sponda Grecia dove era al Patrasso prima di rescindere. 30 anni, 1,88, viaggiava con oltre 16 punti di media in Grecia e 23,4 in Eurocup. È uno straordinario figlio d'arte, il padre è Michael Young, mancino, cannoniere formidabile visto in Italia a Udine e soprattutto alla Viola Reggio Calabria, dove nel 1991 vinse il titolo di capocannoniere della serie A.

Seeley, play guardia di 1,93, ha anche lui un curriculum di tutto rispetto, avendo giocato con Maccabi Tel Aviv e Bayern Monaco in Eurolega. Chiunque arrivi non giocherà domenica contro l'Armani Milano, ma esordirà nella trasferta di Varese.